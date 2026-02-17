Abierta la nueva plataforma de afiliación a la Federación Mexicana de Surfing (17:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Como una forma de ofrecer mayor seguridad y mejoras en el sistema, la Federación Mexicana de Surfing, informó que ya se encuentra operando la plataforma oficial de afiliación, a la cual se puede acceder a través del botón “afíliate”, disponible en el sitio web https://femexsurf.org

De igual forma se dieron a conocer las novedades y las mejoras del sistema, con la nueva plataforma se incorporan mejoras sustanciales en materia de seguridad, funcionalidad y trazabilidad, entre las que destacan: mayor protección de datos personales, bajo un esquema de seguridad reforzado, sistema más robusto y estable, diseñado para una mejor experiencia de usuario.

Otro aspecto innovador es la generación automática de credencial digital, que acredita a la persona afiliada como miembro activo de la Federación Mexicana de Surfing, así como el proceso de pago integrado en línea, con validación inmediata y registro automático. En cuanto a la cuota de afiliación para personas físicas, deberá realizarse exclusivamente a través de la plataforma en línea y con medios de pago digitales, por lo que ya no será necesario ni procedente realizar transferencias bancarias u otros métodos de pago externos.

Entre los beneficios incluidos en la afiliación, se integra de manera automática, seguro de vida y lesiones, credencial digital automatizada con código QR y número de afiliado. Las modalidades de afiliación por rol, son las siguientes: competidor(a), entrenador(a), juez(a) y directivo(a). El sistema se encuentra optimizado para que una persona adulta pueda afiliar a un menor de edad, siempre que exista un parentesco o acreditación como tutor legal, garantizando un proceso seguro, ordenado y conforme a la normatividad aplicable.

Por otra parte, del 18 al 27 de mayo, se realizará el Surfer de Oro Pro 2026, en tanto del 15 al 24 de septiembre, se llevará a cabo el Rey de Zicatela Pro 2026, los eventos serán en Puerto Escondido Oaxaca, con dos o tres días de competencia, para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 954 100 35 75.

