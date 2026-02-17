IEEPO y SEP cumplen con el acuerdo de pagos pendientes a docentes de Oaxaca (16:35 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informan que, a través de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), se ha dado puntual cumplimiento al pago pendiente a docentes de diversos niveles de la Sección XXII SNTE-CNTE.

Conforme a lo acordado y minutado el 27 de noviembre de 2025, en la Mesa Tripartita de Trabajo realizada entre los gobiernos Federal y Estatal, así como, la dirigencia magisterial; el 16 de febrero se cubrió tanto lo correspondiente a la tercera quincena de este año como el retroactivo al 1 de enero, referente a horas adicionales. De este modo se beneficiaron más de mil 600 docentes oaxaqueños.

El IEEPO y la SEP reafirman su voluntad de seguir coadyuvando en la construcción de acuerdos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

