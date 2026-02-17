IEEPO y SEP cumplen con el acuerdo de pagos pendientes a docentes de Oaxaca (16:35 h)

2026/02/17  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) informan que, a través de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), se ha dado puntual cumplimiento al pago pendiente a docentes de diversos niveles de la Sección XXII SNTE-CNTE.

Conforme a lo acordado y minutado el 27 de noviembre de 2025, en la Mesa Tripartita de Trabajo realizada entre los gobiernos Federal y Estatal, así como, la dirigencia magisterial; el 16 de febrero se cubrió tanto lo correspondiente a la tercera quincena de este año como el retroactivo al 1 de enero, referente a horas adicionales. De este modo se beneficiaron más de mil 600 docentes oaxaqueños.

El IEEPO y la SEP reafirman su voluntad de seguir coadyuvando en la construcción de acuerdos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa.

Política Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Respalda presidenta de la Jucopo, diputada Tania Caballero, relanzamiento del Gabinete Estatal para fortalecer resultados en beneficio del pueblo de Oaxaca (16:30 h)

 San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de febrero. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado,...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: