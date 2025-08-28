Detienen a diputado de Morena por atropellar a 2 menores en la CDMX (16:30 h)

Ciudad de México, 28 de agosto. El diputado local del Congreso de la Ciudad de México, Emmanuel Vargas Bernal, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras presuntamente atropellar a dos adolescentes que circulaban en motocicleta en calles de la alcaldía Azcapotzalco.
La detención se dio luego de que los familiares de las víctimas señalaran que el legislador, perteneciente a la bancada de Morena, conducía bajo los efectos del alcohol, lo cual podría agravar su situación jurídica. Vargas Bernal fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se le practicaron pruebas de alcoholemia y rindió su declaración oficial.
Aún no se ha emitido un parte médico oficial sobre el estado de salud de los adolescentes afectados, aunque versiones preliminares apuntan a que fueron atendidos por servicios de emergencia en el lugar.
Vargas Bernal es diputado local por Morena, electo en la primera legislatura del Congreso capitalino, representando al distrito de Azcapotzalco. Se describe como politólogo y abogado por la UNAM, miembro activo de la Red AMLO y defensor de la Cuarta Transformación. También ha llamado la atención por ejercer ocasionalmente como DJ en eventos públicos.
Ahora, Emmanuel Vargas podría enfrentar cargos por lesiones culposas, conducción en estado de ebriedad y otras sanciones conforme al Código Penal vigente en la Ciudad de México. Aunque posee fuero constitucional como legislador, en casos flagrantes las autoridades están facultadas para actuar sin esperar el proceso de desafuero.
