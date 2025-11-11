Impactan a un colectivo y termina dentro de una caseta en el Parque del Amor (17:35 h)

Los hechos se dieron la tarde de este martes en una de las casetas ubicadas en el crucero del Periférico y la calle que viene de Miguel Cabrera hacia el puente IV Centenario.

Según versiones señalan que la unidad de alquiler habría sido impactada por un tráiler de peregrinos lo que causó que saliera disparado hacia la caseta que se ubica en esa zona.

En el percance se vio involucrado un vehículo Nissan Tsuru, color rojo con blanco, con número económico 15-411 con placas 3895SJR del estado de Oaxaca del sitio de taxis San Francisco de Asís Zona Sur de la colonia Donají de la Villa de Zaachila.

Tras el impacto dos personas fueron reportadas lesionadas, ellos son Leovigildo S. H., de 66 años y Claudia S.M., de 45 años, propietaria de una caseta ubicada en el lugar. Asimismo, los pasajeros Eloísa D.A., de 53 años, y González C.D., de 30 años, quienes fueron valorados en el lugar por paramédicos.

Personal de la Policía Vial Estatal abanderó el incidente para evitar otro accidente en el cruce del Periférico y la calle Miguel Cabrera en la ciudad de Oaxaca.

