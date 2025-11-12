El precio de la vivienda sigue creciendo con fuerza en México (18:00 h)

Estos territorios presentan mercados dinámicos impulsados por la expansión urbana, la actividad turística y el crecimiento del empleo industrial o de servicios.

El fenómeno, sin embargo, no es uniforme. Mientras en esos estados los precios se elevaron a doble dígito, en otros el incremento fue más moderado.

En el Estado de México, el avance fue de 5.2%, y en la Ciudad de México, de 4.8%. No obstante, ambas se mantienen entre las entidades con el precio promedio más alto del país en viviendas, con 3.9 millones en la capital del país y cerca de 2 millones en el Estado de México.

Un ascenso constante desde 2015

Los registros históricos de la SHF muestran que el aumento de precios no es reciente. Desde 2015, los 11 estados con mayor encarecimiento mantienen una tendencia sostenida al alza.

En Quintana Roo, el índice pasó de 82.6 puntos en 2015 a más de 250 en 2025, lo que representa una apreciación acumulada cercana al 200%.Baja California Sur muestra un comportamiento similar: en el mismo periodo, su índice casi se triplicó.

En el centro del país, Jalisco y Morelos duplicaron su valor promedio de vivienda, mientras que Yucatán y Nayarit siguieron trayectorias ascendentes más recientes, aceleradas a partir de 2020.