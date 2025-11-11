Huajuapan de León anuncia Ganadores del Premio Municipal del Deporte 2025 (17:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de noviembre. La Comisión de Turismo, Cultura y Deportes del Honorable Ayuntamiento, integrada por Melina Mendoza Ramírez, Regidora de Turismo, Cultura y Deportes; Luis Guadalupe Morales Hernández, Regidor de Desarrollo Económico, y Leticia Socorro Collado Soto, Regidora de Desarrollo Social y Agropecuario; emitió el Dictamen por el que se da a conocer a los galardonados del Premio Municipal del Deporte 2025.

El objetivo del premio es reconocer el talento y la dedicación de deportistas y entrenadores originarios o radicados en el municipio.

Los ganadores, propuestos para aprobación en la sesión de cabildo del 11 de noviembre de 2025, son: Deporte Convencional: Mauro Josué Cuenca Ocaña, boxeador profesional en peso mosca, 5 veces campeón estatal de la Olimpiada Nacional CONADE. Deporte Adaptado: Fortino Cruz Méndez, miembro fundador y presidente del “Club Deportivo de Ciegos y Débiles Visuales de Huajuapan”, quien ha participado en 16 carreras atléticas. Entrenador(a): Agustín Cortes Galán, entrenador de boxeo que ha formado talentos con participación en eventos estatales, nacionales e internacionales, destacando por debutar a un pugilista huajuapeño en el boxeo profesional en 2025.

La entrega de reconocimientos se realizará en una ceremonia pública el 20 de noviembre de 2025 a las 08:00 horas, en la Plaza de la Libertad de Expresión. Además, la Comisión propuso contemplar en el presupuesto de egresos de 2026 una beca mensual para deportistas que obtengan medalla en la fase Nacional de la Olimpiada Nacional CONADE.

