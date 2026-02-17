Respalda presidenta de la Jucopo, diputada Tania Caballero, relanzamiento del Gabinete Estatal para fortalecer resultados en beneficio del pueblo de Oaxaca (16:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 17 de febrero. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, expresó el respaldo del Poder Legislativo al relanzamiento del gabinete estatal anunciado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, como parte de una nueva etapa de trabajo orientada a fortalecer los resultados en beneficio del pueblo oaxaqueño.

En entrevista, la legisladora afirmó que estos cambios representan una decisión responsable que responde al sentir ciudadano y subrayó el compromiso de acompañar estas acciones institucionales con acciones legislativas que contribuyan al desarrollo integral del estado.

En este sentido, destacó que esta reestructuración permitirá fortalecer la representación social y garantizar que las acciones de gobierno atiendan de manera más efectiva las necesidades de las comunidades.

“Todos los cambios son necesarios y positivos, sobre todo para que la gente realmente se sienta representada”, agregó.

Caballero Navarro indicó que este proceso se da en un contexto histórico, luego de que el titular del Poder Ejecutivo escuchara la voz de la ciudadanía expresada en la jornada de revocación de mandato, lo que permitirá iniciar una nueva etapa caracterizada por grandes retos y oportunidades para impulsar el bienestar del pueblo oaxaqueño.

Asimismo, puntualizó que esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia previamente contemplada que hoy adquiere mayor relevancia para fortalecer la eficacia de la administración pública estatal.

Lo anterior, luego de que el Gobernador anunció el relanzamiento de su administración tras una evaluación objetiva del gabinete legal y ampliado, con el propósito de reorientar políticas públicas, programas y acciones hacia los rubros prioritarios como salud, infraestructura, servicios públicos, seguridad y desarrollo económico.

Estas acciones se enmarcan en los principios de transformación que impulsa el movimiento nacional encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, privilegiando el bienestar social, la austeridad y el combate a la corrupción.

La diputada por el Distrito V, con cabecera en Asunción Nochixtlán, reiteró que la LXVI Legislatura mantendrá una coordinación institucional permanente con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de consolidar políticas públicas que fortalezcan la gobernabilidad, la justicia social y el desarrollo sostenible de Oaxaca.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir