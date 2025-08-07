Joaquín López-Dóriga habla por primera vez de su lucha silenciosa: “encontraron un tumor” (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de agosto. El pasado 28 de julio, Joaquín López-Dóriga encendió alarmas tras confirmarse que fue hospitalizado de urgencia debido a que fue diagnosticado con neumonía.

El mismo periodista fue quien explicó que su semana de ausencia en el trabajo ocurrió después de que asistió a una revisión médica de rutina y fue retenido en el nosocomio para tratar la enfermedad. Aseguró que ya se encontraba completamente recuperado y retomó sus actividades profesionales.

Joaquín López-Dóriga revela por primera vez la enfermedad que le detectaron hace 30 años

El comunicador, quien tiene un canal de YouTube al lado de su hija María José, reveló que hace más de tres décadas

un severo dolor abdominal lo llevó de urgencia al hospital y tuvo que ser operado de emergencia.

“Yo tenía unas molestias aquí (señaló la parte superior del abdomen). Yo cubría como reportero de ‘El Heraldo’ las giras del presidente Salinas (…) y pues me dolía. Yo le decía a un médico, que iba con los reporteros del Estado Mayor: ‘oye, me duele (…) dame algo para quitarme el dolor’ y pues me lo quitaba y ahí me la iba yo llevando”, comentó Joaquín.

Contó que era 1993 cuando regresó de un viaje de trabajo y su esposa le marcó por teléfono para avisarle que lo iba a recoger al aeropuerto y lo llevaría al médico. Eran las 11 de la noche cuando lo atendieron y rápidamente le detectaron un peritonitis, por lo cual lo tuvieron que operar inmediatamente, si no moriría.

Durante esa intervención cuando los médicos hallaron un tumor canceroso en el colon.

El comunicador, de 78 años, relató que no pudo procesar la información de inmediato, sin embargo, entendió que la peritonites due determinante para su diagnóstico, ya que al operar y cortar, encontraron el tumor en el colon.

Aunque no reveló más detalles de su enfermedad ni de su tratamiento, confesó que en ese momento le pidió a su médico tratante, el oncólogo Juan Zinser, que hiciera todo lo posible para salvar su vida.

