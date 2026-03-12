Identifican a cadáver embolsado con narcomensaje localizado en Cacaloxtepec (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El cadáver del hombre que fue localizado embolsado y con narcomensaje en la jurisdicción del municipio de Santiago Cacaloxtepec, fue identificado de manera oficial.

El ahora occiso fue identificado como J.S., de aproximadamente 28 años de edad, con supuesto domicilio en Vista Hermosa, agencia de Huajuapan de León.

El cadáver fue localizado la tarde-noche del domingo 8 de marzo, a un costado de la carretera Santiago Cacaloxtepec-Tezoatlán de Segura y Luna, a la altura del kilómetro 8, en el paraje conocido como La Palmara.

El cadáver se encontraba dentro de una bolsa de plástico en color negro, al abrirla se dieron cuenta que tenía tapada la boca, estaba maniatado de manos y pies; con cinta de color gris. También tenía una cuerda delgada que estaba amarrada del cuello a los pies, y al menos dos lesiones provocadas por disparos de arma de fuego en la cabeza.

Sobre la bolsa negra que tenía el cuerpo, se encontró una cartulina de color verde fosforescente que decia lo siguiente: “…Esto les va pasar a todos los ratas de Huajuapan y toda la gente lacra que se pasa de verga con la gente humilde y trabajadora ya los tenemos ubicados a todos, la limpia va para Tezoatlan también todos los rateros de La Estancia…vamos por ustedes putos mierdas XXX…” (Sic).

El personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, se presentó a realizar las diligencias, al finalizar ordenó el trasladado al anfiteatro municipal El Gólgota de Huajuapan de León.

También se apersonaron elementos de la Policía Municipal, así como elementos de otras corporaciones de seguridad federal y estatal, para resguardar y recabar datos del hallazgo.

