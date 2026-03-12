Acuerda Gobierno de Oaxaca con empresarios convertir al C2 en C4; Marina vigilaría carretera Huajuapan-Acatlán (21:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de Le´pon, Oax. 11 de marzo. El presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), delegación Huajuapan, René Arias Cruz, adelantó que en una reunión en donde estuvieron presentes diversos empresarios de Huajuapan, encabezada por el Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, acordaron reforzar las estrategias del programa ‘Oaxaca Segura’, en la región Mixteca.

Recordó que la reunión se realizó la semana pasada en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), en donde también estuvo el titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Almirante Félix Quiroz Javier; el titular de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Tejada Morales; mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, entre otros funcionarios estatales.

“El tema de siempre, de la inseguridad, nos comentan que venían, porque ya hay planes, lo que se ha platicado anteriormente, del C2 convertirlo en C4, ya vienen 60 cámaras más, eso nos informaron; que nos hacen la invitación para ir a inaugurar este proyecto”, reveló.

Señaló que el compromiso es que, en los próximos días, técnicos estarán en Huajuapan realizando los trabajos necesarios para que el C2 se convierta en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

Arias Cruz apuntó que la ampliación permitirá que vía satélite desde la capital del estado de Oaxaca, se pueda monitorear lo que sucede en Huajuapan de León.

Agregó que otro de los acuerdos, fue la presencia de elementos de la Secretaría de Marina (Marina), en algunas carreteras, como la federal 190, en el tramo de Huajuapan a Acatlán de Osorio, Puebla.

“Creo que en esta ocasión el Fiscal estuvo muy interesado, esperamos que el clamor de la gente, preocupación de todos los ciudadanos que transitamos, se vea reflejado en nuevos patrullajes, nuevos elementos y más vigilancia en todas nuestras carreteras. Que van a tomar cartas en el asunto, que este problema ya es añejo, que si saben de esto; el señor gobernador le pidió al Secretario que atendiera el tema y esperemos que esta ocasión haya mejores resultados, se vea que la ciudadanía esté más tranquila”, recalcó.

Expuso que también existe la posibilidad de que las cámaras de videovigilancia colocadas en el exterior de los comercios, sean conectadas al nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

