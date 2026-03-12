En operativo interinstitucional, detienen en Veracruz a un sujeto por violación cometida en Tuxtepec: Fiscalía de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Derivado de la colaboración interinstitucional con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como J.C.P. o J.L.C.R., por el delito de violación agravada, en agravio de una adolescente de 15 años de edad, cometido en la región de la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2013, cuando un par de personas se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas; posteriormente, la víctima y otras personas se integraron a la convivencia y se trasladaron a un bar ubicado en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

Al concluir la convivencia, la víctima fue llevada a bordo de una motocicleta a un terreno baldío, donde fue agredida sexualmente.

Tras la agresión y luego de pedir auxilio, fue apoyada por terceras personas y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Una vez presentada la denuncia, la FGEO inició las investigaciones correspondientes a través de la Unidad Operativa para la Atención en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, mismas que permitieron reunir los datos de prueba necesarios para solicitar y obtener la orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

La institución subrayó que, aunque los hechos ocurrieron en 2013, las indagatorias se mantuvieron activas hasta lograr ubicar al probable responsable, con el propósito de procurar justicia a favor de la víctima.

El mandato judicial fue cumplimentado mediante un operativo coordinado con personal de la Fiscalía de Veracruz, en inmediaciones del municipio de Cosamaloapan, Veracruz.

Tras la detención de J.C.P. o J.L.C.R., se iniciaron los trámites legales pertinentes para su traslado a Oaxaca y con ello, ponerlo a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía de Oaxaca destacó que la colaboración con Fiscalías de otras entidades federativas fortalece las acciones para garantizar a las víctimas acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño.

