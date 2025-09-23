Hugo Aguilar contrata a 75 asesores; Norma Piña tenía 6 (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Hugo Aguilar Ortiz presume que como nuevo ministro presidente gana solo $137,000 pesos al mes. Menos que Norma Piña, que recibía $206,000 pesos.
Pero mientras Piña tenía 6 asesores, Aguilar ya metió a 75.
Así funciona el negocio en política: llenas la nómina con “empleados” que te regresan en efectivo una parte de su salario. Un ejemplo de esto es el famoso diezmo, y uno de sus ejemplos más populares es Delfina.
Entonces, ¿de verdad se bajó el sueldo?
No. Se lo baja en el papel y lo infla en la práctica.
El ahorro es puro teatro. La pregunta es:
¿Cuánto dinero está embolsándose Aguilar Ortiz gracias a esos 75 asesores?
