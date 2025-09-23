Destaca Policía Vial Estatal legado de la mujer en la Independencia y la transformación de México (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. Durante la ceremonia de arriamiento de la Bandera Nacional en la Alameda de León, el director general de la Policía Vial Estatal, Toribio López Sánchez destacó la participación de las mujeres en el movimiento de Independencia de México, como un legado que inspira a construir una sociedad con igualdad, justicia y dignidad.

En el marco del programa “Mujeres de la Patria. Septiembre, Mes de la Transformación”, recordó a quienes, con valor y convicción, iniciaron la lucha por un país libre y soberano.

Ante el personal operativo y administrativo de esta corporación, López Sánchez resaltó el liderazgo de la primera mujer Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo; así como la visión y compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz, al frente de la Primavera Oaxaqueña, que impulsa una transformación con justicia social.

Durante el acto cívico, la delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, María Antonieta Velásquez Chagoya dio lectura al Acta de Independencia, en tanto que el director de la Policía Vial reiteró el compromiso de la corporación con una movilidad segura, incluyente y sustentable en beneficio de las y los oaxaqueños.

