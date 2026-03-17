Reconoce Congreso del Estado a Mónica Ortiz Álvarez con distinción “María Cristina Salmorán” (15:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 17 de marzo.En Sesión Solemne, el Congreso del Estado entregó el Reconocimiento Público “María Cristina Salmorán” a la astronauta análoga oaxaqueña, Mónica Ortiz Álvarez, con el cual se distingue a mujeres y organizaciones de la sociedad civil que han sobresalido en la defensa de los derechos de las mujeres, la promoción de la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género en la entidad.

En su intervención, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Eva Diego Cruz, destacó que esta acción legislativa honra la memoria de una figura emblemática del derecho en México, cuya trayectoria abrió camino para la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Subrayó que reconocer este legado implica también refrendar el compromiso institucional con la justicia social y la igualdad.

Asimismo, señaló que esta acción representa una postura firme del Poder Legislativo en favor de los derechos de las mujeres. Indicó que la presencia femenina en los ámbitos públicos fortalece las instituciones, al incorporar una visión social, rigor profesional y un profundo sentido ético en la construcción de un estado más equitativo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, diputada Dennis García Gutiérrez, expresó que esta distinción tiene como propósito visibilizar la labor de quienes, con determinación, han contribuido a transformar las condiciones de vida de las mujeres desde distintos ámbitos.

Destacó que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este reconocimiento adquiere mayor relevancia al poner en el centro a mujeres que han roto barreras en espacios históricamente limitados, convirtiéndose en referentes para nuevas generaciones. En este sentido, resaltó la trayectoria de la galardonada como un ejemplo de perseverancia, capacidad y compromiso colectivo.

Mónica Ortiz Álvarez ha marcado un precedente como la primera astronauta análoga originaria de Oaxaca, y la primera mujer en ser seleccionada como comandante de la primera misión latinoamericana de la investigación análoga de Marte.

Es licenciada en Derecho y se ha especializado en áreas como la astrobiología y el derecho espacial, integrando la ciencia con el ámbito jurídico, y ha participado en proyectos internacionales vinculados a la investigación aeroespacial, incluyendo programas de la NASA.

Al recibir el reconocimiento, agradeció al Congreso del Estado y al pueblo de Oaxaca por visibilizar el impulso a la ciencia y la innovación. Subrayó la necesidad de fortalecer el marco legislativo para el desarrollo del sector científico y espacial, así como de generar oportunidades para el talento joven.

Asimismo, motivó a las nuevas generaciones a perseverar en sus aspiraciones, destacando que es posible alcanzar metas de gran alcance desde el estado.

En la entrega de este reconocimiento también participaron, en representación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Consejero Jurídico Geovanny Vásquez Sagrero, y en representación del Poder Judicial, la Magistrada Flor de María Arellanes Luna, presidenta de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

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