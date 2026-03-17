Repudia Alianza de Pueblos represión y acusan de soberbia a Romero López al desalojarlos de cruceros (14:50 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo, Organizaciones aglutinados a la Alianza de Pueblos por la Justicia Social acusaron al secretario de Gobierno Jesús Romero de soberbio y represión contra el pueblo que se manifiesta al desalojarlos violentamente de los cruceros donde protestaban por la falta de atención a sus demandas.

Ernesto López, dirigente de la Alianza dijo que derivado de acciones de desalojo resultaron cuatro personas lesionadas quienes requieren urgentemente de atención médica.

Dijo que la Alianza de Pueblos lo conforman alrededor de 60 comunidades quienes desde ayer llegaron a la capital para manifestarse ante la falta de atención.

Refirió que desde el pasado 5 de agosto para se reunieron con el Gobernador Salomón jara Cruz a quien le expusieron sus demandas y en las cuales se establecieron una serie de acuerdos para que fueran atendidos instruyendo directamente a su secretario de Gobierno a Jesús Romero que atendiera cada caso, sin embargo, es la fecha que hasta hoy que no han vuelto a ver al funcionario.

Manifestó que durante todo este periodo los han estado convocando a reuniones a mesas y cuando llegan a dichas reuniones el secretario no acude o se cancela, “las autoridades vienen, las víctimas vienen, la gente de las comunidades y cuando llegan aquí resulta que no hay mesa”.

Indicó que esa ha sido la constante del Gobierno todo este periodo, “ya vimos que pasó con la revocación de mandato, el pueblo de Oaxaca, en las urnas, una de las formas pacíficas que hay de que el pueblo muestre su gusto o disgusto con un gobierno, ya vimos que no tuvo la aprobación que esperaba y mucho menos tienen el respaldo de el pueblo de Oaxaca”.

“nosotros somos una de las voces, somos una de las fuerzas que hemos estado históricamente luchando por estas causas, no es el primer gobierno represor que conocemos conocimos al de Gabino Cué, al de Ulises Ruiz, de Alejandro Murat, conocimos al del Papá Murat, el poder tuvo 103 precios en el periodo de Diódoro Carrasco, con Ulises fue peor entonces ya conocemos cómo funciona este tipo de gobiernos”, dijo el dirigente.

“hoy utilizan la retórica mediática, en la que ellos se ponen como víctimas cuando son quienes ejercen el poder, si ellos tienen el poder de resolver, de atender todas las necesidades, las demandas que los pueblos tienen, que la ciudadanía tiene, que los gobernados tenemos ellos son los que tienen que dar una opción y una solución a cada punto porque no estamos pidiendo nada que no les corresponda por mandato constitucional”.

Mencionó que ayer cuando se instalaron en plantón en el zócalo capitalino el mismo secretario de gobierno los contactó, “nos dijo que nos iba a atender ayer mismo a las 6:30 de la tarde, para las 5:00 de la tarde nos llamó su subsecretario para decirnos que por órdenes del secretario general se cancelaba dicha reunión hasta nuevo aviso, esa es la retórica, esa es la constante de este gobierno”.

Por ello, dijo que en los hechos, esta mañana ocuparon a la fuerza policiaca de forma desmedida y llegaron al crucero de fonapas y ADO donde se manifestaban habitantes de la comunidad de Santiago Xochiltepec y unas comunidades de la región de Tlaxiaco agrediendo directamente retirándolos del lugar.

Ante esta situación dijo que repudian la actitud represiva, la actitud soberbia que tiene el secretario de gobierno hacia el movimiento social general de Oaxaca.

Negó lo que el funcionario ando diciendo en algunos medios “ha dicho una serie de barbaridades como aquello de que 500 millones de pesos, como aquello de que la única situación que se plantea es el tema de los dineros, como si fuera posible que se entregue a las organizaciones o a personas en específico recursos del erario público en efectivo, ni siquiera es la cantidad que dice porque ni siquiera les hemos entregado un pliego de demandas por que no nos hemos reunido”.

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