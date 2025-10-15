EU revoca visa a Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le revocó su visa desde el 31 de julio. La notificación le fue enviada por correo electrónico, según declaró en una entrevista reciente.

Astudillo aseguró que, aunque ha intentado obtener más información sobre las razones, hasta el momento no ha recibido una explicación oficial.

Declaraciones del exgobernador

Durante su intervención en el programa de Ciro Gómez Leyva, el político afirmó:

“Efectivamente me fue revocada la visa hace dos meses y medio… con fecha 31 de julio. Me lo notificaron por correo.”

También rechazó versiones que lo relacionan con delitos graves, diciendo que tales afirmaciones forman parte de una “guerra sucia” en su contra.

Asimismo, mencionó que ya inició el trámite para obtener una nueva visa y que su entrevista consular está programada para septiembre de 2026.

Contexto del exgobernador y reacciones

Héctor Astudillo Flores fue gobernador de Guerrero entre 2015 y 2021. Tiene una larga trayectoria política: ha sido diputado, senador y presidente municipal de Chilpancingo.

La revocación de visados a políticos mexicanos ha sido una medida utilizada en varios casos recientes. Astudillo se suma así a una lista de figuras públicas que han sido objeto de esa decisión diplomática.

Por ahora, no hay declaración oficial del Departamento de Estado estadounidense que explique por qué se tomó esta decisión.

información de: Cadenapolitica

