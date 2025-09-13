Hospitalizan a Jorge ‘Coque’ Muñiz: esto se sabe sobre su salud tras cirugía de emergencia (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. Jorge Alberto Muñiz, mejor conocido como ‘Coque’, fue hospitalizado de emergencia tras presentar fuertes malestares estomacales.

De acuerdo con ‘El Heraldo de México’, a través de su cuenta oficial de Instagram, fue el mismo cantante de 65 años quien reveló que hace unos días manifestó dolores en el estómago que interpretó como alguna infección por consumir algo en mal estado.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza, dije a lo mejor es una comida que me cayó mal, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor súper feo”, explicó.

Sin embargo, relató que, ante la persistencia de los síntomas, se realizó varios estudios en los que arrojó que tenía volteado el colon.

“En la mañana le hablé al doctor, llegó el doctor y me dijo ‘está raro’. Fuimos a hacer unos exámenes, una tomografía y tenía el colon volteado, no deja caminar bien el intestino. Me tuvieron que operar el martes en la noche”, compartió.

Ante lo delicado de la situación, el también actor y conductor fue sometido a una cirugía que se realizó sin mayor complicación.

“Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó, mis signos vitales estaban perfectos, me dio chance de tener una recuperación. Ya me voy hoy del hospital”, expresó.

Sería este 12 de septiembre cuando Coque Muñiz saldría del hospital y podría retomar sus compromisos laborales.

La publicación en Instagram ya no se encuentra disponible y se desconocen las razones por las que fue eliminada de la cuenta del cantante; sin embargo, continúa el anuncio para la próxima presentación de Jorge Muñiz en el Lunario para el 27 de septiembre.

