Horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 27 al 29 de marzo (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana ideal para un encuentro contigo mismo, en el que podrás evaluar qué estás haciendo bien para tu futuro. Recuerda que tu signo necesita estabilidad económica para fluir con libertad. Recibes un regalo inesperado que te dará mucha alegría y te motivará a celebrar con tus seres queridos. Es importante que dejes de intentar controlar todo, ya que esa actitud puede generarte frustración cuando las cosas no salen como deseas. Procura tomar decisiones con mayor calma. El viernes será tu mejor día, con suerte en todos los sentidos. Considera viajar para visitar a tu familia. En el amor, evita discusiones y permite espacios individuales. También es buen momento para renovar tu imagen. Cuida tu salud, especialmente los riñones, y consulta a tu médico si es necesario. Tendrás suerte con los números 8 y 27, y tu color será el azul. Compatibilidad con Capricornio y Leo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es recomendable que mantengas en privado tus asuntos personales para avanzar más rápido hacia tus metas, ya que tu signo suele atraer envidias. Este fin de semana de ánimo positivo y buenas noticias laborales. Cuida tu salud, especialmente la espalda, y evita lesiones si haces ejercicio. El sábado traerá suerte en el amor, con posibilidades de conocer a alguien compatible, especialmente de Virgo o Libra. Trabaja en controlar los celos y la intensidad emocional en tus relaciones. Recibirás un ingreso inesperado relacionado con un nuevo proyecto. Continúa con tus estudios, ya que te acercarán a tus objetivos profesionales. También se visualizan planes de viaje en abril con tu familia. Tus números de la suerte son 5 y 44, y tu color es el verde.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es importante que evites mentiras en tu relación de pareja, ya que podrían afectarte a futuro. Si la relación no funciona, considera tomar distancia. En este fin de semana será lleno de emociones y sorpresas positivas que te harán sentir en equilibrio. Evalúas un cambio de carrera, inclinándote hacia áreas como comunicación o leyes. Realizas trámites como pasaporte o visa para futuros viajes. Procura mantener armonía con tu familia y evitar discusiones innecesarias. El domingo será un día de suerte, especialmente para cambios importantes como mudanzas. Tus números son 1 y 27, y tu color el amarillo. Aprovecha el fin de semana para dedicarte tiempo y conectar con la naturaleza, lo cual te beneficia emocionalmente.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de renovación personal, en el que decides hacer cambios importantes para avanzar y dejar atrás el estancamiento. Tu confianza en los demás puede jugarte en contra, por lo que es momento de fortalecer tu carácter. Recibes dinero por la venta de un inmueble. Cuida tu salud digestiva, ya que es tu punto vulnerable. El viernes será clave para reinventarte emocionalmente. En pareja, logras mayor estabilidad al dejar los celos. Evita el estrés y cuida tu sistema nervioso. Mantente al margen de chismes y sé prudente. Apoyas a un amigo en un momento importante. Tus números son 00 y 23, tu color el naranja. El domingo será ideal para convivir en familia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de fortalecer tu confianza y tomar decisiones que impulsen tu crecimiento profesional. Es momento de ahorrar y planificar tu futuro. Considera cambiar tu auto si ya presenta fallas. En el amor, evita insistir en relaciones que no funcionan; vendrán nuevas oportunidades con signos como Piscis o Aries. Realizas trámites escolares y organizas tu tiempo. El domingo será tu mejor día, con suerte en juegos de azar. Tus números son 3 y 26, y tu color el rojo. Controla tu carácter impulsivo para lograr mayor estabilidad. Posibles noticias de embarazo en tu entorno cercano. Planeas un viaje en abril y disfrutas de reuniones familiares.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los próximo días serán de introspección, en el que te enfocas en resolver asuntos del pasado, especialmente en el ámbito amoroso. Es momento de cerrar ciclos y priorizar tu tranquilidad emocional. Terminas una relación que ya no te aportaba estabilidad, lo que te permitirá recuperar la paz. Recuerda que una relación debe construirse desde el equilibrio y no desde la presión. El viernes será un día clave para proyectos nuevos, aunque deberás ser cuidadoso con las personas con las que te asocias. Cuida tu salud, en particular dolores de cabeza o migrañas; salir a caminar y tomar aire fresco te ayudará. Tus números de la suerte son 20 y 33, y tu color el verde. Decides renovar tu imagen y comprar ropa. Tu capacidad analítica te convierte en un referente para otros. Mantente atento a la salud de un familiar cercano.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de fortalecimiento espiritual, en el que sentirás guía y claridad para tomar decisiones importantes. Es un buen momento para hacer cambios y enfocarte en lo que deseas construir a futuro. Tu naturaleza sociable puede dificultar relaciones formales, por lo que será clave diferenciar entre amistad y amor. Sin embargo, se aproxima alguien compatible de Acuario o Géminis. Realizas un viaje para visitar a familiares y recibes un ingreso extra por la venta de un bien. Tu carisma te mantiene rodeado de gente, pero debes enfocarte en terminar lo que inicias, especialmente en lo académico o profesional. Tus números son 11 y 29, tu color el azul. El domingo recibirás una sorpresa que te llenará de alegría y satisfacción.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vienen días con energía positiva que impulsa tu crecimiento profesional. Se presenta una oportunidad laboral importante, como un reconocimiento o ascenso. Controla tu carácter, ya que palabras impulsivas pueden afectar tus relaciones. Cuida tu salud, especialmente la espalda, y busca liberar el estrés acumulado. En el amor, atraviesas una etapa favorable, con mayor conexión emocional y posibilidad de compromiso. Decides mejorar tu estilo de vida con dieta y ejercicio. El sábado será tu mejor día para cerrar acuerdos o iniciar proyectos. Recibes un ingreso extra relacionado con el azar. Tus números son 17 y 99, y tu color el naranja. Mantente enfocado en tus objetivos y evita distracciones innecesarias.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Fin de semana de organización, en el que deberás ponerte al corriente con pendientes laborales y personales. Es momento de dejar la procrastinación y asumir mayor disciplina. Realizas pagos importantes y planificas gastos. Recibes un ingreso extra relacionado con juegos de azar; tus números son 9 y 55, y tus colores el naranja y rojo. Aprovecha los días viernes y domingo para tomar decisiones importantes. También se visualiza crecimiento en negocios propios, por lo que podrías iniciar un proyecto adicional. Atiendes temas relacionados con tu vehículo. En el amor, consideras dar un paso más serio, incluso formar una familia. Para los solteros, se acerca alguien de Leo o Aries. Planeas vacaciones a futuro. El domingo será ideal para convivir en familia y disfrutar de momentos de bienestar.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de renovación personal, en el que te enfocas en tu imagen y bienestar. Tu signo destaca por su determinación, por lo que es importante mantener una actitud positiva. Deja atrás rencores y aprende a perdonar para avanzar emocionalmente. El viernes será un día de suerte, especialmente en juegos de azar con los números 7 y 30. Tus colores son amarillo y verde. Cuida tu salud, en particular los riñones. En el amor, surge una nueva oportunidad con alguien de Aries o Virgo, con intención seria. Decides actualizar tu estilo y renovar tu guardarropa. También inicias estudios o cursos, como idiomas. El fin de semana se complementa con actividades familiares que fortalecen tus vínculos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás días de impulso positivo, en el que las energías se alinean para iniciar nuevos proyectos. Es un momento ideal para hacer cambios en el ámbito laboral o emprender un negocio propio. Realizas viajes o visitas familiares, además de atender asuntos legales. Cuida tu salud, especialmente articulaciones y huesos. Tu habilidad social te llevará a participar en eventos y reuniones. El domingo será tu mejor día, con noticias favorables. En pareja, será importante manejar conflictos con paciencia y comunicación. Tus números son 3 y 47, y tus colores azul y blanco. Aprovecha el fin de semana para organizar tu hogar y mejorar tu entorno personal.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de reflexión emocional, especialmente en temas amorosos. Tu intuición será clave para tomar decisiones acertadas, por lo que debes confiar en ella. Se presentan cambios laborales que te favorecen y te permiten avanzar profesionalmente. Evita dramatizar situaciones, ya que esto puede afectar tu estabilidad emocional. Participas en reuniones familiares y sociales. Surge un nuevo interés amoroso compatible contigo. También desarrollas proyectos con enfoque social o altruista, como ayudar a animales. El domingo será ideal para salir y relajarte. Recibes una sorpresa económica; tus números son 28 y 77, y tus colores verde y azul. Planeas un viaje en próximas fechas con personas cercanas.

Publimetro

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