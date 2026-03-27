FGEO ejecuta orden de aprehensión por homicidio calificado en la región de la Sierra de Flores Magón (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo . La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dio cumplimiento a una orden de aprehensión que permitió la detención de una persona del sexo masculino identificado como M.V.G., por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en la región de la Sierra de Flores Magón.

De acuerdo con la causa penal, los hechos están relacionados con la muerte de quien en vida respondió al nombre de C.V.G.

La detención de M.V.G., fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía General de Control Regional, en inmediaciones del Barrio San Salvador, sobre la carretera estatal hacia Mazatlán Villa de Flores.

Tras su detención, fue trasladado a las instalaciones de la comandancia de Huautla de Jiménez para la realización de los trámites legales correspondientes, entre ellos, su certificación médica y registro en el sistema nacional de detenciones, para posteriormente ser puesto a disposición del Ministerio Público de la demarcación.

La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la vida, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas.

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