Horóscopos: Aumento de sueldo y problemas de dinero para estos signos el domingo 2 de enero (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de enero. El inicio de año 2022 traerá una cuesta de enero con impacto para varios signos que deberán ahorrar dinero y, para otros, habrá oportunidades de crecer en el sueldo.

Este domingo 2 de enero tendrás que elegir cómo y cuándo pedir un aumento de sueldo, además de apretar el bolsillo.

Aries (21 marzo-20 abril)

El cansancio que estás sintiendo se debe a la carga de trabajo y a los problemas que vienes acarreando hace ya un tiempo. Una persona mayor te dará un consejo que no debes rechazar, ya que te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y a cambiar la visión pesimista que este agotamiento ha hecho que tengas acerca de todos los ámbitos de tu vida.

En el trabajo, ten cuidado con las malas decisiones y no dejes que el estrés te haga optar por lo que no debes. Mantén la vista al frente y siempre con los ojos en el objetivo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Dar un paseo por la naturaleza o comer en el parque rodeado de árboles puede ser una buena manera de relajarte el día de hoy. Existen ciertas situaciones en tu vida que requieren solución, pero debes tener paciencia. Los Tauro son personas fuertes y tú bien lo sabes y es precisamente esto lo que necesitas para poder sortear cualquier situación que te esté molestando.

Si estás esperando un aumento de sueldo, hoy no es el día, pero pronto podrás solicitarlo. Evita los conflictos en el trabajo, ya que no aportarán en nada a los proyectos futuros que tienes.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Mantener la juventud de espíritu es algo que debes proponerte el día de hoy. Si bien las horas del día se hacen escasas para tantas actividades, debes procurar encontrar los momentos ideales para volver a jugar y a ver el lado positivo de la vida. En el trabajo encontrarás dificultades el día de hoy.

Utiliza toda tu imaginación y la dualidad propia de tu signo para enfrentar la situación. Tienes un gran poder para transformar cualquier momento difícil en algo positivo para tu vida, por lo que no dudes en usar tu gran poder de convencimiento para volver estas dificultades en oportunidades para alcanzar tus metas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Escuchar a tu voz interior puede parecer una tarea difícil, pero debes hacerlo para poder estar en paz con las decisiones que has tomado y las que vas a tomar en el futuro. Un dinero que se te adeuda puede llegar el día de hoy, no pierdas la oportunidad de cobrarlo si es que es necesario.

No realices gastos fuertes de dinero, ya que lo vas a necesitar más adelante. Estás en una disyuntiva sobre si quedarte en tu puesto de trabajo u optar por otro puesto con mejores perspectivas laborales, piénsalo bien, ya que puede ser un riesgo que no tendrá muy buen resultado.

Leo (23 julio-22 agosto)

La meditación y el acercamiento a tus deseos internos puede ser un método de alejar los temores que rondan tu vida. No tengas miedo a lo que aún no ha llegado, vive el presente y construirás así un mejor futuro. Ciertas decisiones que has tomado en tu carrera pueden pasarte la cuenta el día de hoy, incluso obligarte a pensar si tomaste o no la mejor opción.

No decaigas, ya que siempre puedes cambiar de rumbo o trabajar duro para mejorar las cosas. No te cierres a cooperar con tus compañeros de trabajo, no siempre debes ser el líder, muchas veces es mejor escuchar y así aprender de las experiencias de otros.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Las tristezas de la vida se pasan sonriendo y eso es algo en lo que Virgo puede ser muy bueno cuando se lo propone. Si te encuentras pasando por una etapa de pena, ayúdate con actividades al aire libre o apoyándote en tus seres queridos. Un amigo te dará una mano en este difícil momento, no le niegues su ayuda.

Las mujeres Virgo están pasando por una etapa fértil, por lo que si te has propuesto tener hijos, es un buen tiempo para comenzar a intentarlo. En el amor, la vida sonríe, por lo que no desaproveches la oportunidad de conocer más a la persona de tu interés, puedes llevarte gratas sorpresas en este ámbito el día de hoy.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

El siempre equilibrado Libra puede verse tentado el día de hoy a hacer cosas que nunca pensó que podría. Debes prestar atención a tus deseos internos y escuchar mucho más a lo que te está impulsando desde tu interior. Disputas en el trabajo pueden volverse un fastidio para el ambiente que has intentado mantener sereno, no hagas caso a comentarios y evita el conflicto.

En el amor, debes poner más ojo en tu relación, ya que hay posibilidades de engaño en la pareja. Sigue las señales y llegarás a la verdad del asunto. Algunos Libra pueden verse tentados por otra persona el día de hoy, por lo que te recomiendo pienses muy bien las consecuencias que tendrás en tu vida si materializas el hecho.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Un excelente día para la pareja y para tomar decisiones laborales. Estás en un momento de seguridad, las confusiones se han ido y esto lo puedes sentir desde hace varios días. Eres una persona de carácter fuerte y eso bien lo saben tus compañeros de trabajo, por lo que siempre acudirán a ti para pedir consejos.

Trata de mantener una relación formal con ellos y no les des una orientación que ponga en riesgo tu puesto laboral. Si te encuentras soltero, vas a conocer a una persona muy especial el día de hoy, abre bien los ojos, ya que podría ser desde un encuentro fugaz en la calle, hasta una pequeña conversación telefónica. Para los escorpiones comprometidos este día no podía ser mejor.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sentirse incomprendido por las personas que nos rodean es algo muy común y todos hemos pasado por ello. No por eso vas a dejar que eso te haga decaer, ya que muchas veces esta sensación se encuentra dentro de tu cabeza. Eres parte de muchos mundos a la vez y debes darle cabida a cada uno de ellos.

No dejes de lado a tu familia para estar más con tus amigos, no dejes de lado a tus amigos para estar más en el trabajo, no dejes de lado a tu pareja para pasar más tiempo con tu familia, se trata de equilibrio y debes ponerlo en práctica. Una persona necesitará de toda tu ayuda el día de hoy y no podrás negarte, ya que esto te ayudará a sentirte mucho mejor al ver los buenos resultados de tu ayuda.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La vida se construye de actos concretos, pero también de ilusiones y deseos. Es importante no quedarse pegado en la fantasía, sino que debes actuar sobre ellas para volverlas realidad en la medida de lo posible. No existen límites ni personas que puedan parar tus ganas de salir adelante con tus proyectos.

El trabajo es un área donde puedes desenvolverte de buena forma, pero ten cuidado con un compañero de labores que no quiere verte surgir. Opta por la sana competencia y demuestra tus habilidades.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Reflexionar sobre los errores cometidos y también sobre los aciertos es una buena forma de no volver a equivocarte en lo mismo todo el tiempo. Recibirás una invitación de un amigo, por mucho que tengas que trabajar y que debas cumplir con ciertos plazos date la oportunidad de salir y disfrutar junto a él o ella, ya que puede estar necesitando de tu consejo o simplemente que escuches lo que quiere contarte.

Será un buen día para estar con la pareja, pero si te dice que necesita estar a solas, no ejerzas presión. Todos necesitamos tiempo para meditar en solitario, por lo que aprovecha este momento para echar una mirada a lo que quieres en tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Ir momento a momento en la vida no significa que demorarás una eternidad en lograr tus objetivos. Muchas veces confundimos el tomarnos las cosas de forma serena con la pereza y eso es un craso error. Hoy es el día para poner en práctica este consejo y darte cuenta de lo mucho que has logrado paso a paso, sin apuros y sin temor a no llegar a la meta.

Eres un ser especial y con un gran poder para amar y para conciliar cualquier disputa en los ambientes donde te desenvuelves. Una persona te pedirá intervenir en un conflicto, no te niegues, presta tu ayuda y utiliza toda tu sabiduría interna para arreglar la situación.

Frase del día: “No hay que ir para atrás ni para darse impulso” (Lao Tsé)

