¡Oficial! Los dueños de palcos del Estadio Banorte entrarán sin pagar al Mundial 2026 (16:00 h)

Oaxaca. de Juárez, 5 de septiembre. Luego de la polémica que se generó debido a los rumores sobre que la FIFA no permitiría que los dueños de los palcos gozaran de sus beneficios en el Mundial 2026, por fin se llegó a un acuerdo en el que se garantiza que los titulares de palcos y plateas podrán asistir a los partidos mundialistas sin pagar entrada adicional.

Este trato permitiría que los dueños disfruten de los cinco partidos que se jugarán en la Ciudad de México para la Copa del Mundo, por lo que esta noticia será tomada de manera positiva para aquellos que cuenten con estos beneficios.

Requisitos para los dueños de palcos en el Estadio Banorte rumbo al Mundial

De igual manera, los dueños de los palcos deberán cumplir con ciertos requisitos que pidió el máximo organismo del futbol. Una de los principales condiciones es obtener un FAN ID de la FIFA para ingresar al estadio, aunque este punto no tiene mayor relevancia, ya que cualquier otro aficionado deberá cumplir con este trámite.

Sin embargo, una condición que causó asombro para los dueños, fue la que FIFA impuso ciertas limitaciones y una de ellas es que no se permitirá el acceso de alimentos, bebidas ni tendrán estacionamiento exclusivo, servicios que tienen de manera común en partidos de la Liga MX.

Esta situación no es la primera vez que se presenta, ya que durante el Mundial de 1986 existió una problemática similar, que se resolvió mediante adecuaciones como la construcción de nuevas zonas VIP no vendidas como propiedad.

