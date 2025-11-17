Hombre muere apuñalado por un picahielo en Huajuapan (14:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de noviembre. Un hombre en situación de calle murió, tras ser 4tacado con un picah1elo, en la ciudad de Huajuapan de León.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:22 de la mañana del domingo, frente a la cortina donde antes se ubicaba el Bar “El Tecuán”, calle Valerio Trujano, de la la colonia San Antonio.

Un habitante del asentamiento avisó a los elementos de la Policía Municipal, de una persona inconsciente y herida.

Al lugar llegaron los uniformados, se trató de un hombre que vestía playera en color azul de manga larga, pants del mismo color y tenis color negro. Estaba boca abajo y presentaba una mancha hemática del lado izquierdo de la caja torácica.

Al lugar también llegaron paramédicos de Cruz Roja, quienes al valorar al hombre compartieron que se encontraba sin vida.

Se indicó que el hombre, que se dedicaba a limpiar parabrisas, presentaba una lesión por arma punzante, al parecer picahielo, a la altura de la costilla, del lado izquierdo.

La zona fue acordonada y resguardada por los uniformados, hasta que se presentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a realizar las diligencias.

Una vez que culminaron, los agentes ordenaron que el cadáver fuera trasladado al anfiteatro municipal El Gólgota de Huajuapan de León.

Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido.

