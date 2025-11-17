Entra en operación tres nuevas rutas de BinniBus (15:05 h)

2025/11/17  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de noviembre de 2025.- Para consolidar un servicio de movilidad más eficiente, accesible y seguro, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus puso en marcha este 17 de noviembre tres nuevas rutas.

Se trata de las líneas: RC-09 Moog (Casa Tradicional), que brinda servicio de la colonia Bugambilias al fraccionamiento El Rosario quinta etapa, con siete unidades en calle; y RC05 Xuujx (Instrumento de viento) que conecta Viguera–Los Ángeles con el Jardín Madero en el centro de la capital oaxaqueña.

Además de RC11, Máɨ² (Águila) que une el Módulo Azul con el Aeropuerto–La Raya, y cuenta con cinco unidades asignadas.

La directora del BinniBus, Karina Gómez Esteban destacó que estas rutas se integran bajo los mismos criterios que las ya existentes: servicio los 7 días de la semana, en un horario de 6:00 a 22:00 horas y tarifa de 8 pesos general, de 4 pesos para estudiantes y personas mayores, así como pasaje gratuito para quienes tienen alguna discapacidad.

La Primavera Oaxaqueña contribuye al bienestar de las familias al mejorar sus condiciones de traslado y la accesibilidad a servicios, centros laborales y espacios comunitarios. La puesta en operación de estas líneas forma parte de las acciones que impulsa para consolidar un transporte público digno, seguro y moderno.

