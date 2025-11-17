Sentencian a 40 años de prisión a responsable de homicidio en la Mixteca (13:00 h)

Oaxaca de Juárez a 17 de noviembre. La investigación de delitos de alto impacto que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio como resultado la obtención de una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra Mario N.B., por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja, ocurrido en la región de la Mixteca.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos sucedieron el 1 de enero de 2000, cuando la víctima, identificada como L.J.R., se encontraba en un domicilio ubicado en la calle Guerrero, en la población de Magdalena Tetaltepec, perteneciente al municipio de Huajuapan de León.

Las investigaciones revelaron que al lugar arribó su agresor portando un arma de fuego, con la cual realizó varios disparos en contra de la víctima, provocándole lesiones que de inmediato le causaron la muerte.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía General de Control Regional, llevó a cabo las investigaciones correspondientes que permitieron aprehender y presentar ante el juez a Mario N.B.

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la FGEO, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 40 años de prisión en contra de Mario N.B., por su responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja, además de imponerle el pago por concepto de la reparación del daño.

El empleo de protocolos especializados y técnicas científicas de investigación criminal permite a la Fiscalía de Oaxaca fortalecer la procuración de justicia y brindar certeza jurídica a las víctimas y a la sociedad.

