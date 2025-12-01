Holanda y Red Devils jugarán la final de la Liga Mayor A Oaxaca (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Emocionantes fueron la semifinales de la Liga Mayor A, con marcador global de 4 goles a 2, el equipo de Holanda Hecsan superó al representativo de Ciclo Sport, por su parte los Red Devils hicieron lo propio al vencer 5 goles a 3 al cuadro de Calzaleón, con ello quedaron definidos los dos finalistas que se enfrentarán próximamente en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, para conocer al nuevo monarca.

En lo que fue el primer juego de semifinal, la unidad deportiva Ignacio Mejía, de Zimatlán de Álvarez, recibió al equipo de Holanda que llegó a su campo con una ventaja de 2 goles a 1 sobre el equipo de Ciclo Sport, que no pudo conseguir más anotaciones la semana pasada en el campo de Santa Lucía del Camino.

El partido inició con dominio de los locales, pero no lograron anotar, por su parte el cuadro de Ciclo Sport, fue muy cauteloso y movió algunas de sus piezas a la defensiva para contener el ataque de la naranja mecánica, aún así los equipos se fueron al medio tiempo con el marcador de 0-0. En la segunda parte los visitantes salieron más motivados y con base a un contragolpe al minuto 53 consiguieron el 1-0 y con ello empataron el global a 2 tantos.

El equipo de Holanda reaccionó al minuto 81 con una jugada a balón parado, el centro al área fue bien rematado, el guardameta nada pudo hacer aún con el gran lance, de esta manera el marcador global se colocó 3 goles a 2. En la recta final, un error del jugador Preciado en la defensa, le permitió al apodado como la tarántula, robar el esférico y empujar de forma solitaria la pelota para dejar el marcador final de 2 goles 1, con lo cual el equipo de Zimatlán avanzó a la gran final.

En la otra llave, el equipo de Red Devils sufrió en la semifinal de ida y terminaron perdiendo 3 goles a 2 ante Calzaleón, sin embargo, en la vuelta fueron más determinantes frente al área rival y a pesar de fallar un penal por parte de Víctor Hugo Lojero, los Diablos consiguieron imponerse por marcador de 3 goles a 0, con ello consiguieron su boleto a la gran final que se jugará en el estadio Manuel Cabrera Carrasquedo.

