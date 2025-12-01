Diálogo comunitario abierto con la ciudadanía para mejorar atención, durante Fiscalía en tu Colonia que se llevó a cabo en Agencia de Dolores (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca llevó a cabo una nueva jornada del programa de proximidad social denominado Fiscalía en tu Comunidad, realizado en la Agencia de Dolores de la capital, con el propósito de acercar los servicios de procuración de justicia y reforzar la atención directa para la ciudadanía.

Durante el encuentro, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó que la institución impulsa estrategias que buscan mejorar los procesos de atención para las víctimas y mejorar los servicios para recobrar la confianza de la ciudadanía a partir de la escucha activa. Subrayó que la cercanía y el diálogo continuo son claves para consolidar una procuración de justicia más humana y efectiva.

Asimismo, Rodríguez Alamilla enfatizó la importancia del fortalecimiento del tejido social mediante este tipo de diálogo comunitario directo, sin intermediarios, para desvanecer las barreras entre las instituciones a favor de la gente.

Además del Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en esta jornada de trabajo estuvo presente la la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón, además del director general de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC), Alejandro Tejada; el coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Jaciel Vásquez Castro, además de la Directora General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Oaxaca, Lii Yio Pérez Zárate.

En el encuentro también estuvieron presentes el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Roberto Castillo; el Vicefiscal de Valles Centrales, Samuel Jiménez; así como el secretario de Seguridad Vecinal del municipio de Oaxaca de Juárez, Claudio de Jesús Pérez Pérez.

Como parte de las actividades, se instalaron módulos de atención y se brindó orientación directa a habitantes de la zona. La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de fortalecer los servicios, además de mantener un diálogo abierto para construir entornos seguros a través de la colaboración con la ciudadanía.

