Reportan abasto irregular de gas LP en Huajuapan y Tlaxiaco (11:30 h)

Huajuapan de León, Oax. 1 de diciembre. En Acatlán de Osorio, Puebla, Huajuapan y Tlaxiaco, por medio de redes sociales se reporta desabasto de gas licuado de petróleo (LP), aunque no existe un motivo concreto de esta problemática, pero ya afecta a casas y negocios.

Desde hace días se comenzaron a incrementar los reportes por escasez en el suministro de Gas LP en la región Mixteca de Oaxaca y Puebla.

Actualmente no se tiene una respuesta concreta de cuáles son los motivos, sin embargo, el gobierno federal señala que se trata de problemas logísticos.

En el caso de Gas Flama Azul, quien recargar los cilindros y tanques estacionarios en la Mixteca de Oaxaca y parte de Puebla, por medio de un aviso que publicó en su página oficial de Facebook, informó que de acuerdo con la información disponible, hasta el momento no existen reportes de un desabasto generalizado de gas en el sur del país.

Agregó que es importante señalar que persisten algunos problemas logísticos, y preocupaciones relacionadas con la infraestructura de suministro a nivel nacional.

Recalcó que los proveedores de la empresa han reiterado que el abasto está garantizado, sin embargo, se han registrado interrupciones en otras regiones del país, particularmente en la zona centro, derivadas de situaciones logísticas y bloqueos carreteros recientes.

Reiteró el compromiso de mantener informados a sus clientes ante cualquier eventualidad que pudiera afectar la operación y la continuidad del servicio.

En otro comunicado, la misma empresa Gas Flama Azul, sostuvo que está redoblando esfuerzos para cumplir con las entregas de gas LP, lo antes posible.

Agradeció por la paciencia, comprensión y apoyo, porque están trabajando incansablemente para servir.

