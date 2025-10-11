Fuertes lluvias dejan más de 20 muertos en México (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Las intensas lluvias que han azotado el centro de México esta semana han dejado en las últimas horas al menos 20 muertos y varios desaparecidos, múltiples deslaves y desbordamiento de ríos, dijeron el viernes autoridades de las regiones más afectadas.

En estados como Hidalgo, Puebla y Veracruz las autoridades locales informaron el viernes que, incluso, existen zonas que están incomunicadas, sin luz y con algunas de sus principales carreteras afectadas por las lluvias.

“Nos acaban de informar que ya suman 16 decesos”, dijo el subsecretario de Protección Civil del estado Hidalgo, Román Bernal, en conferencia de prensa, al agregar que al menos hay un millar de viviendas y cientos de escuelas afectadas en varios municipios.

El gobernador del estado Puebla, Alejandro Armenta confirmó más temprano que al menos tres personas murieron en medio de deslaves y que otras cinco fueron reportadas como desaparecidas. En el suroriental estado Veracruz autoridades informaron también sobre la muerte de otras dos personas.

“Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, escribió la presidenta, Claudia Sheinbaum, la tarde del viernes.

Fuertes lluvias han azotado el centro y el oeste de México esta semana. Las tormentas tropicales Raymond y Priscilla seguían descargando aguaceros mientras avanzaban por el pacífico mexicano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir