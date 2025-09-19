Fiscalía establece líneas de investigación por agresión en la que perdió la vida una adolescente en el Istmo (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) define y fortalece las líneas de investigación por los hechos en los que perdió la vida una adolescente, en el Istmo de Tehuantepec, derivado de lo cual se activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Como parte de los avances en las labores ministeriales, se cuenta con información preliminar sobre los responsables, quienes viajaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las primeras diligencias, los hechos tuvieron lugar la noche del 18 de septiembre, cuando la víctima —cuyos datos se reservan por ley— fue atacada con disparos de arma de fuego, cuando se encontraba en calles de la agencia de San Cristóbal, perteneciente a Jalapa del Marqués.

La Vicefiscalía Regional del Istmo desplegó a personal ministerial y pericial para realizar las diligencias iniciales para procesar el lugar de los hechos.

Estos actos de investigación se llevan a cabo considerando el enfoque de perspectiva de género, así como de infancia y adolescencia, dada la condición de la víctima y el contexto particular del caso.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de investigar con debida diligencia, enfoque diferenciado e integralidad, a fin de presentar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables, garantizando en todo momento el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

