Convoca Congreso local a participar por la Medalla “Álvaro Carrillo” 2026 (15:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax., 13 de febrero. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado emitió la convocatoria para participar en el proceso de postulación a la Medalla “Álvaro Carrillo” 2026, con el objetivo de reconocer a quienes, por su trayectoria y aportaciones, han fortalecido la música como una manifestación cultural de identidad y patrimonio del pueblo oaxaqueño.

A través de la Comisión Permanente de Culturas y Artes, y con fundamento en el Decreto número 554 aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura, se invita a la ciudadanía oaxaqueña a postular a personas compositoras, cantautoras, así como a asociaciones civiles o fundaciones, cuya labor se distinga por la conservación, fomento, difusión y desarrollo de la cultura del Estado de Oaxaca.

Las propuestas deberán ser presentadas por una tercera persona, toda vez que no se admitirán autopostulaciones y deberán acreditar la trayectoria artística, cultural o institucional de la persona o asociación postulada, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Las postulaciones se recibirán ante la Presidencia de la Comisión Permanente de Culturas y Artes, ubicada en el primer nivel del edificio administrativo del Congreso, en calle 14 Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Oaxaca, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes; o bien, podrán enviarse al correo electrónico dip.irmapineda@gmail.com, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 20 de marzo de 2026. Para más información, consulte el siguiente enlace https://congresooaxacacomunicacionsocial.info/wp-content/uploads/2026/02/CONVOCATORIA-MEDALLA-ALVARO-2026.pdf.

El jurado calificador estará integrado por las y los integrantes de la Comisión Permanente de Culturas y Artes, quienes, con el acompañamiento de especialistas en materia cultural, emitirán un fallo definitivo e inapelable.

La entrega de la Medalla “Álvaro Carrillo” se llevará a cabo el 7 de abril de 2026, durante la Sesión Solemne del Homenaje al maestro Álvaro Genaro Carrillo Alarcón, como parte del reconocimiento institucional a su legado y a la trascendencia de la música en la vida cultural de Oaxaca.

La convocatoria completa puede consultarse en la Gaceta Parlamentaria y en las redes sociales oficiales del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

