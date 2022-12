‘Hay que volver a utilizar cubrebocas’, advierten expertos ante incremento de enfermedades respiratorias (22:47 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de diciembre. Con la temporada invernal incrementaron las enfermedades respiratorias en México, siendo Covid-19 la que marcó uno de los más mediáticos, pues se advierte el inicio de una sexta ola de contagios en México.

Desde el pasado 29 de noviembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se registra un leve aumento de casos Covid-19 a partir de la semana epidemiológica 45, a causa de la temporada de frío; sin embargo, destacó que “este incremento no es acelerado y es mucho más lento de lo que fue la reducción de casos”.

A través de redes sociales, especialistas como el doctor Alejandro Macías, zar de la pandemia de Influenza en 2009 en México, han advertido que, aunque “lo peor de la pandemia está atrás”, ésta “no ha terminado”.

Es por eso que una de las principales recomendaciones en esta época de bajas temperaturas, especialmente en sitios cerrados como oficinas o el transporte público, es volver a utilizar cubrebocas, como una medida de prevención.

Si estás enfermo, acude a una revisión médica para tener las recomendaciones más fiables. Además, si lo estás, no dejes de utilizar un cubrebocas. Tampoco dejes de usarlo si estás en un espacio cerrado. Por favor, utilízalo porque eso va a impedir la transmisión de las enfermedades que ahorita están incrementando. Que no haya pánico, solamente estar alertas y prestar conciencia lo que podemos y no podemos hacer con esto.

Hasta el 29 de noviembre, día del más reciente reporte semanal de Covid-19, en México se registraron un promedio diario de 737 casos diarios.

En el escenario nacional se contaba con un 4% de ocupación de camas general, y 1% de ocupación en camas con ventilador.

También se registró, en promedio, una defunción por semana.

En entrevista con: Jessica González, doctora y especialista en salud de la Universidad La Salle. (Cortesía)

Hemos visto un incremento de casos de Covid y de otras enfermedades respiratorias, pero ¿Cómo lo ven ustedes desde el consultorio?

Las temporadas donde hace mucho frío, como la temporada invernal, son épocas en las que hay un incremento importante y sustancial de las enfermedades que se transmiten vía respiratoria.

Esto es porque en las temporadas de frío en la temporada invernal se da un ambiente muy propicio para que estas enfermedades incrementen, es decir al haber mayor frío. Desde que se cierra la ventilación de los espacios –porque el aire frío genera esta sensación de incomodidad-, e incluso hay una mayor cercanía física.

La falta de ventilación de los ambientes puede facilitar la transmisión de los diversos virus o incluso de bacterias que puedan estar en el medio ambiente en el que nos desenvolvemos.

Que incrementen todas estas enfermedades es algo muy esperado en todas las temporadas invernales.

Ahora, también tenemos Covid-19, influenza, los virus de la gripe, las bacterias que también ocasionan enfermedades respiratorias. Sin embargo, es algo que también hemos estado observando en años anteriores y justo existen medidas que nos pueden ayudar a prevenir y a controlar un poco la transmisión de estas enfermedades.

También hemos visto notas sobre nuevas variantes de Covid-19, algunas descubiertas en México. ¿Cambia en algo la manera en que las personas debe enfrentar esta temporada?

La realidad es que hay mucho aumento en cuanto a casos y estas noticias acerca de que aparecieron nuevas variantes son muy mediáticas. Sin embargo, te puedo decir con certeza que las medidas para prevenir la transmisión –y por lo tanto el contagio de cualquiera de estas nuevas variantes– siguen siendo las mismas.

Me atrevería a decir que no debemos de caer en esta ola de pánico que genera el hecho de que se menciona una nueva variante. Es mejor actuar con lo que sí podemos modificar o incluso prevenir en nuestro estilo de vida, y en el de las personas en nuestro entorno, para evitar contagiarnos o enfermarnos durante la temporada invernal y, por lo tanto, también llevar enfermedad a nuestra familia.

Si, hay variantes, hay enfermedades, pero son enfermedades en las cuales podemos actuar y prevenir.

¿Qué recomendaciones tiene para los lectores de Publimetro? Especialmente en una época donde es fácil confundir gripe o alergia con Covid-19 y muchos no saben cuándo hacerse una prueba de Covid-19. ¿En qué momento deben considerar hacerla?

¿Ante qué síntomas poder diferenciar? La realidad es que los síntomas son muy confusos. Incluso nosotros, como médicos, rara vez tenemos un diferenciador muy claro acerca de si se habla de influenza, de un resfriado, o incluso ya de Covid-19.

Es muy extraño que este tipo de enfermedades nos den un diferenciador debido a las similitudes tan grandes que tienen. Finalmente, son enfermedades respiratorias.

¿Cuándo y cómo realizar una prueba? La realidad es que se sugiere una prueba cuando ya tienes fiebre, cuando los síntomas van más allá de lo que normalmente sientes por una gripe. ¿Qué sucede aquí? La realidad es que el médico es quien tiene que indicar cuando es lo ideal para realizarla.

Si no quieres acudir al médico, por cualquier razón -o porque no tienes la posibilidad de acudir al médico- se aconseja que realices una prueba, de manera preventiva, a los tres días después de que iniciaste con los síntomas respiratorios. Esto, para mantener protegida a la gente con la que tú vas a convivir, en especial si vas a tener alguna reunión donde será necesario que te retires el cubrebocas, como alguna comida de fin de año.

Por eso, justo ahorita en época invernal, no solamente para proteger a los demás, sino como protección propia, hay que volver a utilizar cubrebocas.

Hay muchos virus, bacterias… muchas enfermedades que están ahorita en auge, que han incrementado su transmisión porque los ambientes son propicios para eso.

Si nosotros utilizamos el cubrebocas, nos vamos a mantener seguros, protegidos y difícilmente nos vamos a enfermar. Además, aunado al uso de cubrebocas, si nos preocupamos por una buena higiene de manos, una buena desinfección de los espacios compartidos, seguramente nos vamos a mantener mucho más cuidados al respecto.

En resumen: uso de cubrebocas, higiene de manos y otra recomendación que también me atrevería a decir: si están enfermos, no dejen de acudir con su doctor. Nosotros tenemos una certeza mucho mayor de cuándo podrías estar en riesgo y cuando podrías poner más en riesgo a tu familia.

Quien todavía pueda vacunarse contra la influenza, que está habiendo muchos casos, adelante. Las vacunas ayudan muchísimo para enfrentar estas enfermedades.

