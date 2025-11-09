Autoridades de Puebla y Oaxaca evitan que hombre de Acatlán de Osorio pagara 200 mil pesos tras sufrir el robo de su camioneta (15:00 h)

2025/11/09  De Redacción ADN
Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 9 de noviembre. En un operativo conjunto entre autoridades del estado de Puebla y de Huajuapan de León, Oaxaca; se logró ubicar a un masculino el cual estaba siendo v1ctim4 de una ext0rsión telefónica donde se le exigía el pago de 200 mil pesos para entregarle una camioneta que le había sido robada horas antes en el territorio acateco.

Autoridades de Huajuapan resguardaron al masculino y dieron aviso a las autoridades poblanas, quienes montaron un operativo en la zona, logrando ubicar la camioneta roba y evitando así el pago que pretendía realizar este hombre.

