Harfuch señala a cuatro posibles sucesores de El Mencho en el CJNG; dos encabezan la lista,¿quiénes son? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal ya tiene identificados a cuatro posibles perfiles que podrían asumir el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El funcionario precisó que dos de ellos concentran mayores probabilidades y actualmente se encuentran bajo investigación.

Durante la conferencia matutina de este 27 de febrero, el titular de la SSPC señaló que la organización criminal mantiene presencia en distintos estados mediante estructuras regionales, lo que ha permitido ubicar a varios cabecillas que podrían disputar la sucesión.

¿Quiénes podrían suceder a “El Mencho” en el CJNG?

García Harfuch detalló que las áreas de inteligencia federal ya analizan a cuatro figuras relevantes dentro del grupo criminal.

Audias Flores Silva, “El Jardinero”

De acuerdo con reportes oficiales, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, controla zonas estratégicas en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y ha participado en la expansión de la organización hacia Zacatecas, uno de los territorios con mayor disputa criminal en años recientes.

Las autoridades lo identifican como un operador con influencia territorial y presunta participación en el manejo de finanzas internacionales del grupo. Distintos informes estiman que el CJNG tendría presencia en hasta 60 países.

Juan Carlos Valencia González, “El 03”

Otro de los nombres que aparece en investigaciones judiciales es Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03”, “El R3” o “El Plumas”. Se trata del hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia, señalada como pieza clave en la estructura financiera del cártel.

Las autoridades lo ubican desde hace años en un alto nivel dentro del organigrama criminal. Su alias numérico refleja la posición que habría ocupado en la estructura de mando.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”

La Fiscalía General de la República (FGR) ha mencionado con énfasis a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, como otro perfil con posibilidades de encabezar la organización.

Según información difundida por la FGR, Mendoza Gaytán contaría con respaldo de familiares cercanos a “El Mencho”, lo que le otorgaría apoyo interno. A este operador también se le atribuyen actividades relacionadas con reclutamiento forzado en zonas bajo control del grupo.

Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”

El cuarto perfil corresponde a Ricardo Ruiz Velasco, conocido como “El Doble R” o “El R2”, quien opera en la zona metropolitana de Guadalajara, considerada el núcleo histórico del CJNG.

Algunos reportes de inteligencia lo colocan entre los mandos con mayor peso operativo dentro de la organización.

No hay repunte de violencia tras el abatimiento

El secretario de Seguridad afirmó que no se registró un incremento nacional de violencia tras el operativo en el que murió Oseguera Cervantes.

Indicó que los incidentes más relevantes ocurrieron el 22 de febrero, con algunos eventos aislados al día siguiente. Para el 25 de febrero, aseguró, la situación ya se había estabilizado en las principales regiones donde el CJNG mantiene presencia.

“Las carreteras ya estaban todas abiertas y sin bloqueo”, declaró el funcionario al referirse a los cierres registrados tras el enfrentamiento.

García Harfuch subrayó que desde el martes posterior al operativo y hasta la fecha de la conferencia, las vías federales y estatales permanecen abiertas.

Investigaciones por presuntos vínculos con policías

El titular de la SSPC confirmó que la dependencia federal mantiene investigaciones abiertas contra policías municipales por posibles vínculos con el CJNG.

Estas indagatorias surgieron después de que autoridades localizaron en una cabaña en Tapalpa, donde se ocultaba “El Mencho”, listas con presuntos pagos dirigidos a agentes, sicarios, extorsionadores y halcones al servicio del grupo criminal.

El funcionario aclaró que corresponderá a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la denominada “narconómina” y determinar si se inician nuevas carpetas.

“En cualquier caso donde haya indicios para iniciar una investigación, así se hará”, afirmó.

División interna del Cártel de Sinaloa

En la misma conferencia, García Harfuch respondió a preguntas sobre la situación del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ovidio Guzmán y los recientes movimientos relacionados con Joaquín Guzmán López e Ismael “El Mayo” Zambada.

“Actualmente hay dos grandes facciones, la de Los Chapitos y la de Los Mayos y ya luego hay derivaciones como con El Chapo Isidro”, explicó.

Con estas declaraciones, el secretario delineó el panorama actual de las principales organizaciones criminales del país y confirmó que las autoridades mantienen bajo seguimiento a los posibles relevos en la estructura del CJNG.

