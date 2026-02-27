Logra Coesfo avance decisivo para sofocar incendio forestal en San Miguel del Puerto (17:00 h)

2026/02/27  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. La directora general de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), Magdalena Coello Castillo informó que se ha controlado por completo y liquidado en un 90 por ciento la conflagración registrada en Santa María Xadani, San Miguel del Puerto, en la región Costa.

Detalló que personal de la dependencia realizará los últimos recorridos de vigilancia y vuelos de reconocimiento con dron, esperando que durante la noche de este viernes las zonas activas enfríen y el fuego sea sofocado por completo. Posteriormente, dejarán la zona bajo resguardo del comisariado de Bienes Comunales.

Este resultado refleja la amplia coordinación y compromiso de las brigadas, instituciones y comunidades participantes para proteger la seguridad de las familias y la riqueza natural de Oaxaca.

