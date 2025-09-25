Bloqueó Xochixtlán carretera a Putla; exige entrega de credencial de su agente (10:45 h)

Saúl Salazar

huajuapan de León, Oax. 25 de septiembre. Habitantes de San José Xochixtlán, bloquearon ayer miércoles sobre la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga, para exigir a la Secretaría de Gobierno que entregue la credencial de manera física como agente municipal a José Tereso Cruz Reyes.

Los manifestantes con el respaldo del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), bloquearon con vehículos y cuerdas, en el kilómetro 125, entre el tramo de San Miguel Progreso y La Cañada Tejocote.

José Tereso Cruz Reyes, recordó que un grupo de personas del CODEP se autonombraron como autoridad auxiliar de San José Xochixtlán, y fueron acreditados como tal en abril del presente año en la Secretaría de Gobierno.

Agregó que por ocurrido inició un juicio en el Tribunal Electoral y fue donde le dieron la razón, además se ordenó que le restituyeran el cargo, para que pudiera ejercer su función, pero al acudir el 12 de octubre, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, en donde presentó una copia de la sentencia, no le quisieron entregar su credencial.

“En este caso si se canceló mi acreditación, que se me vuelva a acreditar de nueva cuenta. Así es como a dicha instancia, si me atendieron y todo, pero a la mera hora de entregar mi acreditación se negaron, nunca manifestaron expresamente que no podía acreditarme, se elabora mi credencial, pero simplemente la están reteniendo, no quieren entregar mi acreditación”, reveló.

Cruz Reyes denunció que quizás al no entregarle su acreditación como agente municipal, se interpreta que la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, se está sometiendo a lo que digan los dirigentes del Consejo de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP).

“En otros años, se puede decir que la organización CODEP estuvo representado a la comunidad de San José Xochixtlán desde 2005 hasta 2015, podríamos decir que jamás vimos que hiciera una manifestación que atendiera a las necesidades de la comunidad. Vemos claramente cómo se está violando los derechos de la comunidad a la libre autonomía”, expresó.

Denunció que el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Gobierno, está interviniendo en la organización y decisiones internas de San José Xochixtlán, por tal motivo existe un desorden en la comunidad.

Advirtió que en caso de que los funcionarios estatales, sigan metiendo las manos en San José Xochixtlán, por medio de sus dependencias, para quedar bien con los dirigentes de CODEP, seguirán bloqueando carreteras.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir