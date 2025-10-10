Hallan sin vida a joven mototaxista reportado como desaparecido en Juchitán (09:25 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 10 de octubre. El cuerpo sin vida de Francisco Javier, un joven mototaxista de 20 años de edad, fue localizado la madrugada de este viernes en la entrada de la colonia Luis Donaldo Colosio, en esta ciudad del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con informes policiacos, el hallazgo ocurrió alrededor de las 04:30 horas, luego de que a través del servicio de emergencias 911 se recibiera una llamada alertando sobre una persona tirada en ese lugar. Elementos de seguridad confirmaron que se trataba del joven que había sido reportado como desaparecido un día antes.

Familiares de Francisco Javier habían lanzado una alerta en redes sociales tras perder contacto con él la tarde del jueves, pues no respondía llamadas ni mensajes, lo que generó preocupación entre conocidos y vecinos de su comunidad.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para realizar el peritaje correspondiente y ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado para practicarle la necropsia de ley.

