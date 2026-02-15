Cateo en punto de narcomenudeo en la Sierra Norte, detienen a una persona y aseguran dosis de droga (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 febrero. Como parte de las labores de investigación ministerial para fortalecer los trabajos de procuración de justicia que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración interinstitucional, dio cumplimiento a una orden de cateo que se realizó de manera coordinada en la región de la Sierra Norte, logrando la detención de una persona, así como el aseguramiento de diversas dosis de drogas.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en avenida Juárez del barrio San Juan, en el municipio de Santiago Laxopa y fue encabezado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía General de Control Regional, en conjunto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional y Policía Estatal derivado de Investigaciones por delitos contra la salud.

Durante la intervención policial, fueron aseguradas diversas bolsas de plástico que contenían sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

En el lugar fue detenido un hombre identificado como G.R.I., quien fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La FGEO reitera su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la salud y la seguridad de la sociedad oaxaqueña, mediante acciones coordinadas y en estricto apego a la legalidad.

