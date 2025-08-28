Prevén tormentas acompañadas de actividad eléctrica en diferentes regiones de Oaxaca (08:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén tormentas en diferentes regiones de Oaxaca, especialmente en horas de la tarde-noche, algunas acompañadas con actividad eléctrica, aguaceros fuertes y rachas de viento, sin descartar áreas de granizo en cortos periodos de tiempo.

Todo esto es ocasionado por la onda tropical número 27 sobre el sureste de México, que avanza hacia el oeste a una velocidad promedio de 25 kilómetros por hora, apoyada por un canal de baja presión.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas máximas tendrán poco cambio, mientras que las mínimas presentarán ligeros descensos en la madrugada, con nieblas densas al amanecer en zonas de la Sierra Sur, Sierra de Juárez y Sierra de Flores Magón.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 19 y máxima de 32 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 27 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

