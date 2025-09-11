Hallan el cuerpo de Ramón Valencia, ex candidato a edil de Coxquihui, Veracruz (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. Ramón Valencia Pérez, ex candidato de Morena-Pvem a la presidencia municipal de Coxquihui, fue localizado sin vida la madrugada de ayer; horas después, desconocidos perpetraron un ataque con artefactos explosivos contra el domicilio de Lauro Becerra García, alcalde electo de la demarcación, quien obtuvo el cargo abanderado por el PAN, informaron fuentes de Seguridad.

Ayer, durante las primeras horas, las autoridades reportaron el hallazgo de segmentos humanos dentro de bolsas de plástico negras, en la carretera que comunica a la demarcación de Espinal con Coxquihui, en la sierra del Totonacapan; junto a los restos había cartulinas con mensajes atribuidos a la delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado dio a conocer que un equipo multidisciplinario forense realizó las diligencias correspondientes y confirmó que se trataba de dos víctimas, una de las cuales es Ramón Valencia, reportado como desaparecido el lunes pasado, en la comunidad de Sabaneta; la otra persona fallecida permanece en calidad de no identificada. Atacan con explosivos la casa del munícipe electo Más tarde, la casa del panista Lauro Becerra fue agredida con explosivos, lanzados con drones; las detonaciones en el área provocaron que alumnos de una escuela fueran desalojados.

En redes sociales circularon videos en los que se observa a algunos menores salir del plantel y a otros refugiarse en los salones. El PAN estatal condenó lo sucedido y exigió al gobierno del estado “actuar de manera inmediata y eficaz para salvaguardar la integridad” de Becerra García, de su familia y de todos los habitantes de Coxquihui. En un comunicado, señaló que desde el pasado 4 de agosto el partido solicitó medidas de protección para el edil electo, pues en la zona ya se habían registrado algunos ataques con drones, que lejos de cesar se repitieron. “Veracruz ocupa hoy los primeros lugares en violencia política electoral, no podemos permitir que ésta se normalice como herramienta de intimidación hacia autoridades electas y a la ciudadanía. El estado requiere acciones urgentes, coordinadas y contundentes”, recalcó. En ese contexto, el ayuntamiento ordenó la cancelación de los festejos públicos del 15 y 16 de septiembre para garantizar la seguridad y bienestar de la población ante posibles situaciones de riesgo. Ramón Valencia contendió en las pasadas elecciones municipales contra Lauro Becerra, luego de que su padre, Germán Anuar Valencia, quien originalmente obtuvo la candidatura, fue asesinado durante un acto de arranque de campaña, en abril pasado. La Jornada

