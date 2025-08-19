Hallan a persona sin vida a un costado de la carretera Transístmica en El Barrio de la Soledad (10:45 h)

Edwin Meneses

El Barrio de la Soledad, Oax. 19 de agosto. Esta mañana fue localizada una persona sin vida a un costado de la Carretera Federal Transístmica No. 185, a la altura del kilómetro 208, en el tramo El Mezquite – Matías Romero, específicamente cerca de la desviación hacia la agencia de Chivaniza.

La víctima, que hasta el momento permanece en calidad de no identificada (NN), vestía únicamente un pantalón tipo pants de color negro y presentaba una lesión en la cabeza, presuntamente causada por un proyectil de arma de fuego.

De manera extraoficial, se ha mencionado que este hecho podría estar relacionado con un posible ajuste de cuentas o un nuevo caso de “cobro de piso”, práctica criminal que ha ido en aumento en la región en los últimos meses.

Autoridades de seguridad y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo. La investigación continúa para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir