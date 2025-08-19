Reciben a más de 480 alumnos de nuevo ingreso en Cobao de Huajuapan (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León de León, Oax. 19 de agosto. El director del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao) plantel 08 Huajuapan, Ubaldo Maximino Sánchez Méndez, informó que sin incidentes iniciaron clases ayer lunes en esta institución, ubicada en la agencia Acatlima.



“Dimos inicio a las actividades académicas con un homenaje, un acto cívico-social, donde estuvieron las autoridades municipales y académicas. El personal docente, administrativo, alumnos y algunos padres, que amablemente nos acompañaron. Arrancamos con todos los grupos y asignaturas, unidades de aprendizaje curricular que se le llama, con la Nueva Escuela Mexicana”, indicó.

Aseguró que el personal administrativo y docente de base, están cubiertos al 100 por ciento, mismos que cuentan con sus horarios, y el personal que acudirá a cubrir algunas horas está llegando, que ayer tenían la presencia de algunos de ellos.

Sánchez Méndez señaló que iniciaron clases un total de 32 grupos, 12 de primer semestre, 10 de tercer semestre, e igual número, pero de quinto semestre, con un aproximado de mil 150 alumnos.

“El éxito a nuestros alumnos, la confianza a los padres familia, y el agradecimiento al señor gobernador porque no se pagó, ni los semestres pasados, los útiles, que son las guías educativas didácticas, también van hacer gratuitas. No se hizo ningún pago, de ninguna ficha y curso propedéutico, ni nada”, sostuvo.

Detalló que son 480 alumnos de nuevo ingreso, de un total de 12 grupos, seis del turno matutino e igual número del vespertino.

Reveló que ayer lunes, trabajaron con el personal docente actividades de administración académica, grupos colegiados, para el arranque definitivo.

