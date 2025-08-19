Periodista de ABC España responde a Beatriz Gutiérrez Müller: “No decíamos que ya estaba aquí” (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Ante la polémica generada por la supuesta mudanza de la esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su hijo Jesús Ernesto a Madrid, el periodista de ABC España, David Yagüe, respondió a la carta publicada por la propia Beatriz Gutiérrez Müller.

La carta de la esposa de López Obrador cuestionaba la cobertura de medios mexicanos que dieron seguimiento a la nota del traslado, generando confusión entre la opinión pública.

“Hablábamos de un traslado próximo, no efectivo”: David Yagüe, periodista de ABC España

En entrevista con la periodista mexicana Azucena Uresti, Yagüe aclaró que la información difundida por ABC España no afirmaba que el traslado se hubiera concretado, sino que se refería a un movimiento próximo.

“Mantenemos nuestra información, y le agradezco la carta, pero nosotros nunca decíamos que estuvieran aquí ninguno de los dos. Ella también lo confirma: ninguno de los dos está aquí en este momento. Mantenemos la información”, declaró el periodista español.

Asimismo, reiteró que la nota original especificaba que se trataba de un traslado próximo y no efectivo. “Nuestra información, como se podía leer, hablaba de un traslado próximo, no efectivo; en ningún caso decíamos que ya estaba aquí”, puntualizó Yagüe, subrayando la precisión de la información publicada por su medio.

¿Medios mexicanos interpretaron mal la información de ABC España?

El comunicador también destacó la prudencia con la que ABC España maneja noticias de este tipo. “En México, lleváis ya semanas hablando de este tema; no nos lanzamos a publicar hasta que tenemos una confirmación de un nivel alto”, explicó, resaltando la importancia de la verificación antes de difundir información sensible.

El caso provocó confusión mediática, debido a que algunos medios en México interpretaron que el traslado ya se había realizado. ABC España busca contextualizar la información original y enfatizar la responsabilidad en la publicación de noticias confirmadas, evitando así malentendidos y la propagación de información no verificada.

Con la aclaración del periodista David Yagüe, ABC España refuerza su postura de reportar con rigor y prudencia, y deja claro que, hasta el momento, ni Beatriz Gutiérrez Müller ni su hijo se han trasladado a Madrid, mientras continúa la especulación en medios locales y redes sociales.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir