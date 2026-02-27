Hallan a joven sin vida detrás del fraccionamiento La Noria en Tehuantepec (12:30 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 27 de febrero. Un joven de entre 20 a 25 años de edad, fue localizado esta mañana, maniatado y con múltiples impactos de arma de fuego, además de evidentes huellas de violencia en está ciudad.

El hallazgo se dio luego de que ciudadanos reportaran la presencia de un joven sin vida en un predio ubicado detrás del fraccionamiento La Noria, situación que activó de inmediato los protocolos de seguridad en la zona.

Elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina arribaron al lugar para confirmar el hallazgo y establecer un perímetro de seguridad, mientras esperaban la llegada de agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima es un masculino de aproximadamente 20 a 25 años de edad, localizado boca abajo, maniatado y con múltiples impactos de arma de fuego, además de evidentes huellas de violencia, lo que apunta a una ejecución.

El joven no ha sido identificado hasta el momento. Vestía playera azul marino, short tipo bermuda color blanco y tenis negros. Autoridades ministeriales mantienen abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir