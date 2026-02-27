Asaltan a empleado cervecero tras retirar dinero en banco de Salina Cruz (12:35 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 27 de febrero. Un violento asalto se registró este mediodía en pleno centro de la ciudad, cuando dos sujetos despojaron de dinero en efectivo a un empleado de una empresa cervecera momentos después de salir de una sucursal del BBVA México, tras realizar un movimiento bancario.

El hecho generó una rápida movilización policiaca luego de que el robo fuera reportado a los números de emergencia.

Elementos de seguridad arribaron al lugar y localizaron a la víctima en el exterior del banco, quien relató que fue interceptado por dos individuos que, tras cometer el asalto, escaparon a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

La sucursal bancaria se ubica sobre la calle Mazatlán, en la colonia Centro, a una cuadra del Palacio Municipal, zona considerada de alta afluencia comercial y peatonal.

Cabe señalar que apenas hace unos días también se reportó el asalto a la farmacia Farma Pronto, ubicada sobre la avenida Manuel Ávila Camacho.

En ambos hechos no se reportan personas detenidas, por lo que autoridades mantienen operativos de búsqueda para dar con los responsables.

