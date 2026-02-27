Exige MULT reconocimiento a las autoridades auxiliares de San Miguel Ecatepec (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) en respaldo a la libre autodeterminación de los pueblos originarios alza la voz para informar al pueblo de Oaxaca y denunciar la persistente crisis de gobernabilidad en la agencia municipal de San Miguel Ecatepec perteneciente al municipio de Magdalena Tequisistlán.

En conferencia de prensa el dirigente del MULT Octavio de Jesús Díaz, manifestó que desde febrero de 2023 la comunidad ha sido víctima de la cerrazón y las omisiones del presidente municipal Carlos Hernández Saavedra que no sólo se ha negado a reconocer a las autoridades electas democráticamente por sistemas normativos internos, sino que ha operado activamente para fracturar la paz generando inconformidad en la comunidad.

Indicó que derivado de ello, en junio de 2023 ante la falta de respuesta institucional los habitantes realizaron bloqueo en la carretera federal panamericana 190 para exigir la entrega de su agencia municipal, durante el año 2023 y 2024 continuaron las protestas y advertencias sobre la reactivación del conflicto sin que existiera voluntad política para resolverlo.

El líder de la organización, señaló que este presidente ha respaldado a grupos minoritarios permitiendo la existencia de autoridades sin legitimidad mientras mantiene cerrada la agencia municipal durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Dijo también que se ha retenido de manera ilegal los recursos del ramo 28 y 33 condenando a San Miguel Ecatepec al abandono absoluto y frenando su desarrollo básico.

Ante esta situación el 30 de noviembre de 2025, la comunidad celebró una asamblea general para organizar su proceso electivo conforme a usos y costumbres, misma que se llevó a cabo el 7 de diciembre 2025 resultando electo Edilberto Pérez Domínguez como agente municipal propietario a lo que el presidente municipal se ha negado a reconocerlo, no quiso recibir la documentación, tampoco la protesta de ley y menos expedir el nombramiento correspondiente.

Ante esta negativa se presentó escrito preventivo ante el IEEPCO que notificó formalmente a la autoridad municipal.

A pesar de ello el presidente continúa negándose a expedir el nombramiento y a tomarle protesta de ley generando un vacío de autoridad en la agencia municipal.

Debido a lo anterior informó que se ha interpuesto un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano Edilberto Pérez Domínguez ante el tribunal electoral del estado de Oaxaca.

“no permitiremos que la burocracia ni el autoritarismo municipal pasen por encima de los usos y costumbres de nuestra gente”, subrayó el dirigente.

Es por ello, que exigen al Gobierno del Estado intervenir de forma urgente para garantizar la gobernabilidad en la zona, “la omisión del estado es complicidad con el cacicazgo municipal”.

De igual manera, al presidente municipal Carlos Hernández Saavedra le exigen que cese de inmediato el hostigamiento político, respeto absoluto a la voluntad democrática de la asamblea, “exigimos la liberación de los recursos que por ley le pertenece al pueblo de San Miguel de ecatepec”.

Al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEO), una resolución pronta expedita y apegada a derecho que proteja los derechos colectivos y la autodeterminación comunitaria.

Así también, una mesa de trabajo donde estén presentes el Secretario de Gobierno, el presidente municipal de Magdalena Tequisistlán y dos representaciones de los dos grupos de pobladores en conflicto, esto con la finalidad de llegar a un acuerdo que garantice la gobernabilidad y el buen manejo de la agencia de San Miguel Ecatepec y su población.

Dijo que el MULT reitera que su exigencia es firme pero dentro de la vía institucional en defensa de los derechos colectivos de la autodeterminación comunitaria.

