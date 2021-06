Hablaron Yellen y Herrera sobre el impuesto mínimo global a empresas y la pandemia del Covid (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. (Comunicado del departamento del Tesoro de Estados Unidos versión en español, original en inglés que se adjunta)

Hoy por la mañana, la secretaria de Hacienda, Janet L. Yellen, se reunió con el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Arturo Herrera Gutiérrez.

La secretaria Yellen revisó los esfuerzos en curso en los Estados Unidos y México para responder de manera efectiva a la pandemia de COVID-19 y para apoyar una recuperación económica sólida.

Afirmó el compromiso del Tesoro de profundizar la cooperación con México en la prevención del financiamiento ilícito y espera con interés la cooperación bilateral para abordar las causas fundamentales de la migración desde el norte de Centroamérica.

La secretaria Yellen destacó la importancia del apoyo del G-20, en el que México es un participante clave, para un impuesto mínimo global.

Finalmente, la Secretaria Yellen felicitó calurosamente el secretario Herrera por su nominación para ser el próximo Gobernador del Banco de México, y esperaba continuar cooperando con él en esa capacidad.

(Inglés)

Earlier today, Secretary of the Treasury Janet L. Yellen met with Mexican Finance Secretary Arturo Herrera Gutiérrez. Secretary Yellen reviewed ongoing efforts in the United States and Mexico to respond effectively to the COVID-19 pandemic, and to support a robust economic recovery.

She affirmed Treasury’s commitment to deepen cooperation with Mexico on preventing illicit finance, and looked forward to bilateral cooperation to address the root causes of migration from northern Central America.

Secretary Yellen stressed the importance of support by the G-20, in which Mexico is a key participant, for a global minimum tax.

Finally, Secretary Yellen warmly congratulated Secretary Herrera on his nomination to be the next Governor of the Bank of Mexico, and looked forward to continued cooperation with him in that capacity.

