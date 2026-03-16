Habitantes de Jalapa del Marqués bloquean la carretera 190 por falta de agua y presunta privatización de manantiales (09:50 h)

Edwin Meneses

Jalapa del Marqués, Oax. 16 de marzo. Habitantes de la colonia Aguascalientes, en el municipio de Jalapa del Marqués, activaron un bloqueo sobre la carretera federal 190, en el tramo Oaxaca–Istmo, a la altura del sitio conocido como “El Panteoncito”, para exigir atención a la falta de agua potable que afecta a diversas familias de la zona.

Durante la protesta, los manifestantes colocaron mantas en las que expresan su inconformidad, señalando: “La asamblea de la comunidad indígena de Jalapa del Marqués: No a la privatización de manantiales, al aguaje de Jalapa del Marqués. Alto a la discriminación y hostigamiento por parte del gobierno municipal a los habitantes de la colonia Aguascalientes”.

De acuerdo con los vecinos, la parte alta de la colonia es la más afectada por la falta del vital líquido, situación que aseguran ha persistido sin que hasta el momento reciban una respuesta clara por parte de las autoridades municipales para garantizar el suministro de agua.

Ante este panorama, los inconformes hicieron un llamado a la población en general para sumarse al bloqueo y respaldar su exigencia, señalando que es momento de que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Mientras tanto, la protesta mantiene afectada la circulación vehicular en este importante tramo carretero del Istmo.

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