FPR marcha del crucero del aeropuerto al zócalo (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Un grupo de personas integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) partieron en marcha del crucero del aeropuerto hacia el zócalo capitalino.

Esta movilización afecta la vialidad con destino hacia la capital oaxaqueña.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones ya que se habilitó la circulación en contrasentido en el carril de la ciudad de Oaxaca hacia el aeropuerto.

Elementos de la Policía Vial Estatal abanderan la circulación para evitar algún percance.

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