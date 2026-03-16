FPR marcha del crucero del aeropuerto al zócalo (10:30 h)

2026/03/16  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 16 de marzo. Un grupo de personas integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) partieron en marcha del crucero del aeropuerto hacia el zócalo capitalino.

Esta movilización afecta la vialidad con destino hacia la capital oaxaqueña.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones ya que se habilitó la circulación en contrasentido en el carril de la ciudad de Oaxaca hacia el aeropuerto.

Elementos de la Policía Vial Estatal abanderan la circulación para evitar algún percance.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Habitantes de Jalapa del Marqués bloquean la carretera 190 por falta de agua y presunta privatización de manantiales (09:50 h)

 Edwin Meneses Jalapa del Marqués, Oax. 16 de marzo.  Habitantes de la colonia Aguascalientes, en el municipio de Jalapa...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: