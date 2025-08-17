Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. El diario español ABC reportó que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, fijó su residencia en Madrid, España.

Según la publicación, la investigadora se mudó a uno de los barrios más exclusivos de la capital española, La Moraleja, para vivir con su hijo Jesús Ernesto.

La noticia ha generado críticas, especialmente por el hecho de que la pareja había solicitado al Rey de España que pidiera perdón por la Conquista.

Arturo Pérez-Reverte, escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, ironizó sobre el cambio de residencia a Madrid de Beatriz Gutiérrez Müller.

“Violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo”, escribió sobre una nota del diario español ABC que informó: “La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid”.

El periódico da cuenta sobre la llegada a un exclusivo barrio de Madrid Gutiérrez Müller, a quien se le identificó como la verdadera autora de la carta que López Obrador envió a España en 2019 para que pidiera perdón por las atrocidades de la Conquista.

“De exigir disculpas de España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas y personales, como el posible alejamiento de la actual Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de su marido”, indica la publicación.

“La influyente esposa de López Obrador ha elegido, en este caso, la exclusiva urbanización de La Moraleja, dependiente del municipio madrileño de Alcobendas, para establecer su residencia”, agregan los periodistas Juan Guirado y David Yagüe, quienes recuerdan también que a raíz de la falta de respuesta a la carta de López Obrador, Sheinbaum no invitó al Rey Felipe VI a su toma de protesta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir