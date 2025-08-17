Camión fuera de control causa tragedia en Matías Romero (18:40 h)

Edwin Meneses

Matías Romero, Oax. 16 de agosto. Un trágico accidente se registró la tarde de este sábado en el centro de la ciudad, cuando un camión tipo torton que se quedó sin frenos descendió sin control por la calle Emiliana Carranza y terminó arrollando a una mujer que caminaba sobre la calle 16 de Septiembre, causándole la muerte de manera instantánea.

La víctima fue identificada como María del Carmen Cordeño Martínez de 56 años de edad, quien se encontraba sentada en una de las bancas del andador al momento del accidente.

El camión, perteneciente a una empresa comercial ubicada en la calle Corregidora, transportaba carne y presuntamente se dirigía a realizar labores de descarga cuando ocurrió el incidente.

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 16:35 horas, mientras el conductor intentaba estacionarse. Fue en ese momento que los frenos aparentemente dejaron de funcionar, lo que provocó que la unidad se desplazara sin control por la pendiente, cruzando varias calles y alcanzando a la mujer, quien no tuvo oportunidad de reaccionar.

Testigos señalan que la unidad circulaba en un horario no autorizado para maniobras de carga y descarga en el centro de la ciudad.

Autoridades locales ya investigan los hechos para determinar las responsabilidades del operador y de la empresa involucrada, mientras que cuerpos de emergencia acudieron para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo.

